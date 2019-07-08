Kanadı yaralı leylek tedaviye alındı
TOKAT'ın Zile ilçesinde yaralı olarak bulunan leylek tedavi altına alındı.
TOKAT'ın Zile ilçesinde yaralı olarak bulunan leylek tedavi altına alındı.
Zile'de sağ kanadı bahçe çitlerine takılan leylek yaralandı. Yaralı leyleği bulanlar durumu İl Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, yaralı leyleği tedavi edilmesi için Tokat'a götürdü. Veteriner tarafından tedaviye alınan yaralı kuşun, iyileştiğinde doğaya bırakılacağı bildirildi.
- Tokat
Kaynak: DHA
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