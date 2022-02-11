Kanada'nın Ardından Avrupa'da 'Özgürlük Konvoyu' Hazırlığı - Haberler
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Kanada'nın Ardından Avrupa'da 'Özgürlük Konvoyu' Hazırlığı

DailyMotion.com - Güncel
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Kanada'da kamyon sürücülerinin Corona aşısı zorunluluğu ve pandemi kısıtlamalarına karşı başlattıkları protestoya Fransa'dan destek geldi.

Kanada'da kamyon sürücülerinin Corona aşısı zorunluluğu ve pandemi kısıtlamalarına karşı başlattıkları protestoya Fransa'dan destek geldi. Kanadalı protestocuların 'Özgürlük Konvoyu' adını verdikleri eylemi destekleyen Fransız protestocular Nice'de toplandı. Kanada bayraklarıyla gösteri düzenleyen Fransız protestocular pandemi kısıtlamalarının ve aşı zorunluluğunun kaldırılmasını talep ediyor

DailyMotion.com - Güncel

Koronavirüs Aşısı, Özgürlük Konvoyu, Fransa, Kanada, Güncel, Haberler

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