Kanada kavruluyor: aşırı sıcaklarda can kaybı 719'a yükseldi
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Kanada kavruluyor: aşırı sıcaklarda can kaybı 719'a yükseldi

Kanada kavruluyor: aşırı sıcaklarda can kaybı 719'a yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kanada'nın British Columbia eyaletini etkisi altına alan sıcak hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 719'a yükseldi.

Kanada'nın British Columbia eyaletini etkisi altına alan sıcak hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 719'a yükseldi. Bu hafta sıcaklık rekorlarının kırıldığı Lytton'da ise devam eden yangınlar tüm bölgeye yayıldı.

Kanada'nın batısında etkisini sürdüren sıcak hava dalgası can kaybını arttırıyor. British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe yaptığı açıklamada, 25 Haziran-1 Temmuz arasında aşırı sıcaklardan toplam 719 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Lapointe, "Bu sayı başlangıç niteliğindedir ve bildirilen ek ölümler sistemimize girildiğinde artabilir. 7 gün boyunca kaydedilen 719 ölüm, normalde bir hafta boyunca beklenen ölüm vakalarından 3 kaz daha fazla" ifadelerini kullandı. Halkı kütüphaneler, alışveriş merkezleri ve soğutma merkezleri de dahil olmak üzere daha serin ortamları ziyaret etmeye çağıran Lapointe, "Geçtiğimiz hafta yaşanan ölümlerin çoğu, minimum havalandırmaya sahip özel konutlarda yalnız yaşayan yaşlı bireyler arasında görüldü" dedi. Lapointe, eyalette mevsim normallerinin üzerinde kaydedilen sıcaklıkların yaşandığı bölgelerde, insanların ekstra önlem almalarının ve yalnız yaşayanları kontrol etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Orman yangını Lytton'u haritadan sildi

British Columbia eyaletine bağlı Lytton bölgesinde ise 30 Haziran'da ormanlık alanda çıkan yangın, bölgenin tamamına yayıldı. Federal hükümet, yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba gösteren yerel yetkililere yardım amacıyla askeri uçak gönderileceğini duyurdu. Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan, hükümetin yangınları söndürmek ve risk altındaki insanlara ulaşmak için askeri helikopterler ve personel de dahil olmak üzere yardım sağlayacağını belirtti. Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair, hava koşullarının ve orman yangınlarının eyalet üzerinde "yıkıcı" ve "benzeri görülmemiş" bir etkiye yol açtığı vurguladı. Lytton'da Çarşamba gecesi alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesiyle bölge sakini tahliye edilirken, evler de alevlere teslim oldu. British Columbia Orman Yangını Teşkilatı ise eyalet genelinde toplam 136 noktada devam eden yangınların birçok yolun her iki yönde de trafiğin kapanmasına neden olduğu belirtti.

Lytton, bu hafta ülkede kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu üç kez kırmış, bölgede hava sıcaklığı salı günü 49.6 santigrat dereceye ulaşmıştı. - VANCOUVER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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