Kanada'dan kritik koronavirüs açıklaması : Aşı ve varyantlar arasındaki savaşı kaybediyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanada'dan kritik koronavirüs açıklaması : Aşı ve varyantlar arasındaki savaşı kaybediyoruz

Kanada'dan kritik koronavirüs açıklaması : Aşı ve varyantlar arasındaki savaşı kaybediyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Kanada'nın en büyük eyaletindeki Ontario'da koronavirüs (Kovid-19) vaka oranı en yüksek seviyeye ulaşması sonrası kritik açıklamalarda bulunan bölge başkanı Doug Ford, "Aşılar ve varyantlar arasındaki savaşı kaybediyoruz" dedi.

Kanada'nın en büyük eyaletindeki Ontario'da koronavirüs (Kovid-19) vaka oranı en yüksek seviyeye ulaşması sonrası kritik açıklamalarda bulunan bölge başkanı Doug Ford, "Aşılar ve varyantlar arasındaki savaşı kaybediyoruz" dedi.

Kanada, salgının başından beri ilk kez geçen hafta, ABD'yi geçerek nüfusa oranla daha fazla vaka kaydetti.Ülkenin en kalabalık şehirlerinden Ontario'daki koronavirüs vaka oranının haziran ayına kadar yüzde 600 artabileceğini belirtildi. Ontario'da koronavirüs (Kovid-19) vaka oranı en yüksek seviyeye ulaşması sonrası açıklamalarda bulunan bölge başkanı Doug Ford "Aşılar ve varyantlar arasındaki savaşı kaybediyoruz. Kararlı olursak, bunu tersine çevirebiliriz" dedi.

KISITLAMALARA UYMAYANLARA 600 DOLAR CEZA

Ülkede koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında, Ontario Polisi artık sürücüleri ve yayaları durdurarak dışarıda olma sebeplerini ve adreslerini sorabilecek. Bu kapsamda kısıtlamalara uymayan kişilere 600 dolar (4 bin 843 TL) para cezası uygulanacak.

ÜLKEDE SON DURUM

Ülkenin en büyük eyaletindeki Ontario'da koronavirüs (Kovid-19) vaka oranı en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, önlem alınmaması halinde bölgede koronavirüs vaka oranının Haziran ayına kadar yüzde 600 artacağını belirtmişti. Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen hafta 23 bin 313 olan Kovid-19 ölümleri, 278 artarak 23 bin 591'e çıktı. Ülkede bugüne kadar toplam 9 milyon 775 bin 267 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Ülke genelinde tam aşılama uygulanan kişi sayısının ise 880 bin 60 olduğu ifade edildi. 


Kanada'dan kritik koronavirüs açıklaması : Aşı ve varyantlar arasındaki savaşı kaybediyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Ersin Korkut Şeyma Subaşı
Spor Muslera Bülent Uygun Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kanada'dan kritik koronavirüs açıklaması : Aşı ve varyantlar arasındaki savaşı kaybediyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 11:40:15. #1.16#

title