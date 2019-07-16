Kanada'da sürücülerin 'çok fazla nazik' olması kazalara sebep oluyor

Kanada'da sürücülerin 'çok fazla nazik' olması kazalara sebep oluyor

Kanada’nın Prince Edward Adası'nda polis, kazalara sebep olduğu gerekçesiyle sürücülere yolda "çok fazla nazik" olmamaları çağrısında bulundu.

Kanada'da sürücülerin 'çok fazla nazik' olması kazalara sebep oluyor

Kanada'nın Prince Edward Adası'nda polis, kazalara sebep olduğu gerekçesiyle sürücülere yolda "çok fazla nazik" olmamaları çağrısında bulundu.

Birçok ülkede trafik kuralları ihlalleri sebebiyle kazalar meydana gelirken, Kanada'nın Summerside kentinde sürücülerin, nezaketen birbirlerine yol vermede ısrarcı olmaları kazaya sebep oluyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et