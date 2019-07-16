Kanada'da sürücülerin 'çok fazla nazik' olması kazalara sebep oluyor
Kanada’nın Prince Edward Adası'nda polis, kazalara sebep olduğu gerekçesiyle sürücülere yolda "çok fazla nazik" olmamaları çağrısında bulundu.
Kanada'nın Prince Edward Adası'nda polis, kazalara sebep olduğu gerekçesiyle sürücülere yolda "çok fazla nazik" olmamaları çağrısında bulundu.
Birçok ülkede trafik kuralları ihlalleri sebebiyle kazalar meydana gelirken, Kanada'nın Summerside kentinde sürücülerin, nezaketen birbirlerine yol vermede ısrarcı olmaları kazaya sebep oluyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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