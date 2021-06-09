Kanada'da öldürülen 4 aile ferdi için anma düzenlendi
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Kanada'da öldürülen 4 aile ferdi için anma düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kanada'da öldürülen 4 aile ferdi için anma düzenlendi Kanada'nın Ontario eyaletindeki London şehrinde pazar günü meydana gelen olayda polis, bir aracın kasıtlı olarak beş yayaya çarparak dördünün ölümüne ve bir çocuğun yaralanmasına neden olduğunu duyurmuştu.

Kanada'da öldürülen 4 aile ferdi için anma düzenlendi

TORONTO - Kanada'nın Ontario eyaletindeki London şehrinde pazar günü meydana gelen olayda polis, bir aracın kasıtlı olarak beş yayaya çarparak dördünün ölümüne ve bir çocuğun yaralanmasına neden olduğunu duyurmuştu.

Yaşanan olayı Başbakan Justin Trudeau, "terörist bir saldırı" olarak nitelendirmiş Müslüman karşıtı şiddetin "çirkin eğilimi" ile yüzleşmek için Kanada'nın birleşmesi gerektiğini söylemişti. Eyalet Başbakanı Doug Ford ise yerel sağlık yetkililerinden insanların anma için toplanabilmesi için pandemi kısıtlamalarını muaf tutmuştu.

London Camii'nde saat 19.00'de başlayan anmada 46 yaşındaki Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman, 15 yaşındaki kızları Yumna Afzaal ve Salman Afzaal'ın 74 yaşındaki annesi anıldı. Ailenin en genç üyesi olan 9 yaşındaki Fayez ise hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle hastanede tedavi altında tutuluyor.

Kanada'da yaşayan Müslüman toplulukların savunucuları, ülke genelinde İslamofobi ile mücadele için somut çabalar çağrısında bulundu.Güneybatı Ontario İslam Merkezi imamı Münir El-Kassem: "İnsanların yabancılaşmasını ve korku içinde yaşamasını istemiyoruzbunun bir daha olmasını engellemeliyiz." dedi.

Kurbanların akrabaları halkın nefrete ve İslamofobiye karşı durması gerektiğini söyledi: "Terör eylemini gerçekleştiren bu genç, bağlantılı olduğu bir grubun etkisinde kalmıştır ve toplumun geri kalanı, hükümetimizin en üst kademelerinden toplumun her üyesine kadar buna karşı güçlü bir tavır almalıdır." dedi.

London polisinin henüz belirli bir nefret grubuna üye olup olmadığını kesinleştiremediğini ancak saldırının planlı olduğunu söylediği Katil zanlısı 20 yaşındaki Nathaniel Veltman, birinci derece cinayet ve bir cinayete teşebbüsten yargılanacak.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, muhalefet lideri Erin O'Toole ve Ontario eyalet Başbakanı Doug Ford anma etkinliğindeki konuşmalarında Kanadalıların birlik olmanın ve bu saldırıya karşı birlikte hareket etmenin vurgusunu yaptı. Trudeau ayrıca şunları ekledi: " Müslüman Kanadalılar, biz sizinleyiz 3 kuşağın mahallelerinde öldürülmesinin kederini silecek bir söz yok Fakat şunu bilin ki, yalnız değilsiniz. Tüm Kanadalılar ve dahası sizin yanınızda, bu gece ve daima Kanadalılar olarak bir anlaşma yaptık, birbirimizi gözeteceğiz, ilgileneceğiz, saygı duyacağız Müslüman Kanadalı toplumu pek çok kez kırıldı İslamofobi bir gerçek, ırkçılık bir gerçek, bu nefretle karşı karşıya kalmamalısınız Daha iyi bir yol seçebiliriz. Biri, bizden herhangi birini incittiğinde, hepimiz birlik olmalıyız ve nefrete, islamofobyaya, teröre ve ırkçılığa hayır demeliyiz." dedi.

Kanada'da öldürülen 4 aile ferdi için anma düzenlendi
Kanada'da öldürülen 4 aile ferdi için anma düzenlendi
Kanada'da öldürülen 4 aile ferdi için anma düzenlendi
Kanada'da öldürülen 4 aile ferdi için anma düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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