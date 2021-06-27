Kanada'da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma gecesi düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanada'da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma gecesi düzenlendi

Kanada'da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma gecesi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Amru Salahuddien - Haberler | Güncel

Genel görüntüler Kanada'da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma gecesi düzenlendi TORONTO (AA) – Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 24 Haziran günü ortaya çıkarılan ve resmi kayıtlarda olmayan mezarlarda kemikleri bulunan 751 çocuk için dün bir...

Genel görüntüler Kanada'da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma gecesi düzenlendi

TORONTO (AA) – Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 24 Haziran günü ortaya çıkarılan ve resmi kayıtlarda olmayan mezarlarda kemikleri bulunan 751 çocuk için dün bir anma gecesi düzenlendi.

Cowessess First Nation Konseyi tarafından düzenlenen anma gecesi, mezarların olduğu bölgeye kurulan yerli çadırında dua ile başladı.

Yerel saatle 19.30'da başlayan gecede, yerlilerin dua etmek için kutsal kabul ettikleri otlar ve reçinelerin yakılması ve dumanının bölgeye dağıtılması gerçekleştirildi.

Daha sonra saygı duruşuna geçen katılımcılar, yıllar önce kaybettikleri çocukları için sessizce dua etti.

Anma gecesinin dua kısmına katılım, Kovid önlemleri nedeniyle 150 kişi ile sınırlandırılırken, diğer katılımcıların sosyal mesafe şartıyla geceyi uzaktan izlemelerine izin verildi.

Gecede, saatler yerel saatle 19.51'i (7.51) gösterdiğinde 751 çocuk için 751 güneş enerjili ışık yakılarak mezarlık bölgesine yerleştirildi.

Anma gecesi yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

"10 yıl önce sincaplar eşeleyip çıkarmıştı"

Cowessess First Nation Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Lerat da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki ilk çocuk kemiklerini 10 yıl önce gördüklerini yazdı.

Lerat paylaşımında, "Yaklaşık 10 yıl önce Cowessess Su Fabrikasında işten çıkmış eve yürüyordum. Şimdi yanmış kilisenin karşısındaki itfaiyenin arkasına yürüdüm. Sincaplar tarafından kazılıp çıkarılmış bazı kemiklere rastladım. Bir büyüğümü çağırdım. 'Çocuk kemikleri' dedi, toplayıp törenle gömdü" ifadelerine yer verdi.

Lerat buldukları kemiklerin, Marieval Yatılı Kilise Okulunun arkasından 10 metre kadar ileride olduğu bilgisini de paylaştı.

Katolik Kilisesine ait iki kilise daha yandı

Öte yandan British Columbia eyaletinde Katolik Kilisesine ait iki tarihi kilise daha çıkan yangında kül oldu.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'den yapılan açıklamada, Similkameen bölgesindeki kiliselerin alevler içinde kaldığı ve her ikisinin de tamamen yıkıldığı belirtildi.

British Columbia eyaletinde 21 Haziran günü de, 215 çocuk kemiğinin bulunduğu Kamloops Yatılı Kilise Okuluna 200 kilometre uzaklıktaki iki ayrı tarihi kilise kundaklanarak yakılmıştı.

Polis, yangında sıvı yanıcı kullanıldığını ve iki kilisedeki yangının aynı saatlerde çıktığını belirterek, olayın şüpheli olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Amru Salahuddien

Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Seda Sayan Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Mert Müldür Şenol Güneş Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanada'da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma gecesi düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 10:19:06. #1.16#

title