Kanada'da iki şelale arasına düşen donmaktan son anda kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kanada'da iki şelale arasına düşen donmaktan son anda kurtarıldı

18.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:57
Kanada'da iki şelale arasına düşen donmaktan son anda kurtarıldı

Kanada'da Vancouver Adası'ndaki nehire düşen bir kişi iki şelalenin ortasında donmaktan son anda kurtarıldı.

Kanada'da Vancouver Adası'ndaki nehire düşen bir kişi iki şelalenin ortasında donmaktan son anda kurtarıldı. Ol anlar, Arrowsmith Arama ve Kurtarma (ASAR) ekipleri tarafından an be an kayda alındı.

Kanada'da Vancouver Adası'ndaki nehire düşen bir kişi için seferberl olundu. Saatlerce kurtarılmayı bekleyen kişinin imdadına Arrowsmith Arama ve Kurtarma (ASAR) ekipleri yetişti. Yetkililer nehire düşen kişinin iki şelalenin ortasında kaldığını ve donmaktan son anda kurtarıldığını ifade etti.  Arama kurtarma ekipleri zorlu koşullarda nehre düşen kişiyi 2 saatlik bir çalışma sonucu donmaktan son anda kurtardı. Nehirde yaşam mücadelesi veren kişinin zor anları kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Varank
Magazin Alişan Şevket Çoruh Nilgün Belgün Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kanada'da iki şelale arasına düşen donmaktan son anda kurtarıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:59:41. #1.14#
title