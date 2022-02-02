Kanada'da aşı karşıtı kamyon sürücülerinin protestosu
AA, Kadri Mohamed - Güncel
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Gösteriden detaylar Kornaya basarak eylem yapan tır sürücüleri Kamyon ve tırlardan detaylar Eylemcilerden detaylar OTTAWA - Kanada'nın başkenti Ottawa'da kamyon sürücülerinin iki doz Kovid-19 aşısı olma zorunluluğuna karşı başlattıkları protesto eylemi devam ediyor.
Gösteriden detaylar
Kornaya basarak eylem yapan tır sürücüleri
Kamyon ve tırlardan detaylar
Eylemcilerden detaylar OTTAWA - Kanada'nın başkenti Ottawa'da kamyon sürücülerinin iki doz Kovid-19 aşısı olma zorunluluğuna karşı başlattıkları protesto eylemi devam ediyor.