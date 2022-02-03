Kanada'da aşı karşıtı kamyon sürücüleri protesto düzenledi
AA, Amru Salahuddien - Güncel
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Kanada'nın başkenti Ottawa'da kamyon sürücülerinin iki doz Kovid-19 aşısı olma zorunluluğuna karşı başlattıkları protesto eylemi devam ediyor.
Kanada'nın başkenti Ottawa'da kamyon sürücülerinin iki doz Kovid-19 aşısı olma zorunluluğuna karşı başlattıkları protesto eylemi devam ediyor. Eyleme kamyonları ile katılan sürücülerin yanı sıra onlara destek veren kişiler de federal parlamento binası yakınında toplandı.