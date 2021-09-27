Kanada'da 39 işçi madende mahsur kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanada'da 39 işçi madende mahsur kaldı

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
Kanada'da 39 işçi madende mahsur kaldı

NEW Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir madende meydana gelen kaza sonucu 39 kişinin mahsur kaldığı duyuruldu.

NEW Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir madende meydana gelen kaza sonucu 39 kişinin mahsur kaldığı duyuruldu.

Vale adlı şirkete ait madende pazar günü yerel saatle 11.30'da kaza meydana geldi. Şirketten, yer altında mahsur kalan 39 işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Şirket, yerin 1258 metre altında bulunan maden kuyusunda meydana gelen kaza sonucunda işçileri taşıyan sistemin kapanması nedeniyle 39 kişinin yer altında kaldığını, kimsenin yaralı olmadığını ve işçilere gıda ve ilaç ulaştırılabildiğini bildirdi.

Ontario'nun Sudburry bölgesinde 2014 yılında faaliyete geçen madende toplam 200 işçinin çalıştığı belirtildi.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Abdullah Öcalan
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Amelia Hamlin Yiğit Marcus Aral
Spor Şenol Güneş Ali Palabıyık Nihat Özdemir Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kanada'da 39 işçi madende mahsur kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 22:28:25. #1.17#