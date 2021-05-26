Kanada'da 21 Mayıs'tan beri kayıp durumda olan Türk genci bulundu
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Kanada'da 21 Mayıs'tan beri kayıp durumda olan Türk genci bulundu

Kanada'da 21 Mayıs'tan beri kayıp durumda olan Türk genci bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kanada'nın Toronto şehrinde polis, 21 Mayıs'ta kaybolan 21 yaşındaki Aynur Özdemir'in bulunduğunu duyurdu.

Kanada'nın Toronto şehrinde polis, 21 Mayıs'ta kaybolan 21 yaşındaki Aynur Özdemir'in bulunduğunu duyurdu.

Kanada'nın Toronto kenti yakınlarındaki Etobicoke'da 21 Mayıs'ta kaybolduğu bildirilen Aynur Özdemir'in yeri 5 gün sonra tespit edilebildi. Polis, en son 21 Mayıs yerel saatle 23.00 sıralarında Kipling Caddesi ve Albion Yolu bölgesinde görülen 21 yaşındaki gencin bulunabilmesi için sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla halktan yardım istemişti. Halka yardımları için teşekkür eden Toronto polisi, Özdemir'in bulunduğunu duyurdu. - TORONTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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