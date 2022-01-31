Kanada Başbakanı Trudeau: "Yıkıcı protestolara boyun eğmeyeceğiz"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bir grup kamyon sürücüsü ile onlara destek verenlerin başkent Ottawa'da devam eden protesto eylemine ilişkin "Yıkıcı protestolara boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Protesto eylemi nedeniyle ailesiyle Ottawa'da ikamet ettikleri resmi konut Rideau Cottage'dan bilinmeyen bir yere nakledilen Trudeau, bulunduğu evden bir basın toplantısı düzenledi.

"Bu hafta sonu başkentimizde gördüklerimiz gerçek nefret." diyen Trudeau, şunları söyledi:

"Kanadalılar gördüklerine şok oldu. Ulusumuzun başkentinde protesto eden bazı kişilerin sergilediği davranıştan açıkçası iğreniyorum. Çok açık olmak istiyorum, küçük işletme işçilerini hakaretle taciz eden ve evsizlerden yiyecek çalanlara teslim olmayacağız. Irkçı bayraklar dalgalandıranlara, vandalizm yapanlara ve yıkıcı protestolara boyun eğmeyeceğiz."

Trudeau, ülkede şiddet veya nefret tehdidine yer olmadığını vurgulayarak, Kanada halkını sergilenen nefrete karşı çıkmaya çağırdı.

"Kimsenin şiddet eylemlerini teşvik etme hakkı yoktur"

"Kanadalı dostlarınızla katılın, cesur olun ve yüksek sesle konuşun." görüşünü dile getiren Trudeau, şöyle devam etti:

"Eylemlerinizin, ekonomimizi ayakta tutmak için sıkı çalışmaya devam eden ülke genelinde aşılanmış yaklaşık yüzde 90'a yakın kamyoncu üzerindeki sonuçları hakkında uzun ve sıkı düşünmenizi rica ediyorum. Son 2 yılda raflarımıza ve masalarımıza yiyecek koymaya devam ettikleri için, hayat kurtaran ilaçlar ve malzemelerle bizi destekleyen, bu uğurda ailelerinden uzakta yol kateden kamyoncularımıza teşekkür ediyorum. Bu hafta sonu sergilenen davranış, sizi temsil etmiyor ve Kanadalılar evde bu davranışı iğrenerek ve inanamayarak izliyor. Bu bizim pandemimizin hikayesi değil."

Trudeau, protestocuların liderleri ile kendisi veya görevlendireceği hükümet üyelerinin görüşüp görüşmeyeceğine dair bir soru üzerine, bugüne kadar insanların barışçıl hak aramalarına veya protestolarına hep saygı duyduğunu vurguladı.

Kanada Başbakanı Trudeau, şunları kaydetti:

"Vatandaşlara yönelik nefret dolu retorik şiddeti, bilime, sağlık çalışanlarına ve kamyoncuların yüzde 90'ına saygısızlık ifade eden protestoların yakınından bile geçmemeyi seçtim. Bir demokraside toplanma ve rahatsızlığınızı bildirme hakkının olağanüstü derecede önemli olduğunu ve buna saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Son yıllarda birçok protesto oldu ve ben de bazılarının bir parçası oldum. Ancak gamalı haçların kullanılmasının, nefret dolu retoriğinin seviyesini görmedim. Yurttaşların her zaman barışçıl şekilde protesto etme hakkı vardır ancak kimsenin şiddeti, şiddet eylemlerini veya nefret kusmayı teşvik etme hakkı yoktur."

Her şeyden önce insanların güvende olduğundan emin olmak istediğine işaret eden Trudeau, "Evet protesto hakkı var, sesinizi yüksek ve net şekilde duyurma hakkı var ama demokrasimizi kapatmaya hakkımız yok, demokratik sürecimizi kötüye kullanma hakkımız yok, işine gitmeye çalışan hemşehrilerimizi korkutmaya ve taciz etmeye hakkımız yok." diye konuştu.

Protesto eylemi üçüncü gününde de devam ediyor

Kanada'nın başkenti Ottawa'da 29 Ocak Cuma günü başlayan kamyoncuların protesto eylemi, üçüncü gününe girdi.

Güne kamyonların yüksek korna sesleri ile uyanan Ottawa'da, şehrin ana yolları da eylem için gelen kamyonlar nedeniyle tıkanmış durumda.

Polisin olağanüstü önlemler aldığı eylemde, göstericileri kışkırtabileceği gerekçesiyle trafik cezası bile kesilmezken, trafiği etkileyen kamyonların çekilmesine de izin verilmiyor.

Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, eylemin bitirilmesi çağrısı yaparken, protestonun organizatörleri istediklerini alana kadar eyleme devam edeceklerini duyurdu.

Göstericilerden bazılarının Meçhul Asker Anıtı'nı kirletmesi, evsizleri tartaklaması ve kaldıkları yerdeki yiyeceklerini zorla almaları, lokanta çalışanlarını taciz etmeleri, Nazi bayrakları ve nefret söylemleri içeren pankartlar taşımaları kamuoyunun tepkisini çekmişti.