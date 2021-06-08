Son dakika haber | Kanada Başbakanı Trudeau, 4 Müslüman'ın öldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak tanımladı
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Son dakika haber | Kanada Başbakanı Trudeau, 4 Müslüman'ın öldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak tanımladı

Son dakika haber | Kanada Başbakanı Trudeau, 4 Müslüman'ın öldüğü minibüslü saldırıyı 'terör saldırısı' olarak tanımladı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da önceki gün aynı aileden 4 Müslüman'ın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da önceki gün aynı aileden 4 Müslüman'ın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Trudeau, Kanada Parlamentosunun alt meclisi Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, saldırı için, "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı." diye konuştu.

Pazar günü akşam gezmesine çıkan ailenin evine dönemediğini belirten Trudeau, "Hayatları acımasız, korkak ve küstahça bir şiddet eylemiyle alındı." ifadelerini kullandı.

Trudeau'nun bu akşam saldırının gerçekleştiği London şehrine giderek, kurbanlar için düzenlenecek anma programına katılacağı bildirildi.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran akşamı, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren minibüs sürücüsü, biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Nathanial Veltman adlı 20 yaşındaki terörist, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

London Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı yapıldığına inanıldığı açıklanmıştı.

Veltman dün hakim karşısına çıkarılmış ve hakkında 4 cinayet ve bir cinayete teşebbüsten dava açıldığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Trudeau, Müslüman aileden 4 kişinin öldüğü saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi
Trudeau, Müslüman aileden 4 kişinin öldüğü saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi

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