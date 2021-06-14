Kanada Başbakanı yine bildiğiniz gibi! NATO Zirvesi'ne renkli çoraplarıyla damga vurdu

Bugün Brüksel'de başlayan NATO Liderler Zirvesi'ne katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları zirvenin gündemine oturdu. İlginç kişiliğinin yanı sıra çorap tercihleriyle de zaman zaman adından söz ettiren Trudeau, geçtiğimiz yıllarda Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda giydiği ördekli çorap nedeniyle de günlerce konuşulmuştu.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği NATO Liderler Zirvesi bugün başladı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanacak 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun NATO Zirvesi'nde giydiği renkli çoraplar

KANADA BAŞBAKANININ ÇORAPLARI DİKKAT ÇEKTİ

Devlet başkanlarının karşılıklı görüşmeleriyle başlayan zirvede tüm dikkatleri üzerine çeken ilk isim Kanada Başbakanı Justin Trudeau oldu. Trudeau, zirve için tercih ettiği rengarenk çoraplarıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Trudeau, Davos'taki forumda da ördekli çorap giymişti.

DAVOS'A DA DAMGA VURMUŞTU

Trudeau'nun çorapları daha önce de birçok kez haberlere konu olmuştu. Geçtiğimiz yıllarda Davos'ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Trudea'nun ördekleri çorapları da uzun süre dünya basınında geniş yer almıştı.