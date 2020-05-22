Kan şekeri düşüp bayılan vatandaşı, çikolatayla kendine getirmeye çalıştılar
ZONGULDAK'ta, kan şekeri düşmesi üzerine yol ortasında bayılan Yücel Ç.'yi, vatandaşlar çikolata yedirerek ayıltmaya çalıştı.
22.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:18
ZONGULDAK'ta, kan şekeri düşmesi üzerine yol ortasında bayılan Yücel Ç.'yi, vatandaşlar çikolata yedirerek ayıltmaya çalıştı.
Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde yürüyen Yücel Ç., aninden fenalaşıp, baygınlık geçirdi. Vatandaşlar yardımına koştukları Yücel Ç.'ye, kan şekerinin düştüğünü öğrenince büfeden aldıkları çikolatayı yedirdi.Yücel Ç., daha sonra gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yücel Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA