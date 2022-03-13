Kan donduran olay! Sığınma vaadiyle kandırdığı Ukraynalı kıza saatlerce tecavüz etti

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, acı yüzünü göstermeye devam ediyor. Rus bombaları nedeniyle çok sayıda sivil hayatını kaybederken, savaştan sağ kurtulan kadınlar ise cinsel saldırı tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇMİŞ

Son olarak Polonya'da yaşayan 49 yaşındaki bir adamın, internet üzerinden iletişime geçtiği 19 yaşındaki Ukraynalı genç bir kızı sığınma vaadiyle evine aldığı ve burada kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü.

POLONYALI YETKİLİLER DOĞRULADI

Genç kızın ifadesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, 49 yaşındaki adamı evine gözaltında aldı. İddiaların odağındaki adam cezaevine gönderilirken, Polonyalı yetkililer olayı "Acı verici durum" olarak nitelendirdi.

DAHA ÖNCE DE BENZER İŞLERE KALKIŞMIŞ

Aynı adamın daha önce de 16 yaşındaki bir kız çocuğuna iş vaadinde bulunarak evine davet ettiği ortaya çıktı. Hakim karşısına çıkmayı bekleyen şahıs, suçlu bulunması durumunda 12 yıl hapis yatacak.