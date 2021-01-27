Kan donduran olay: Doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü
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Kan donduran olay: Doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü

27.01.2021 11:36 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:06
Kan donduran olay: Doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü

İtalya'da koronavirüs vakalarının en üst seviyeye çıktığı Mart ayında, Dr. Carlo Mosca, yoğun bakımda başka hastalara yer açmak için tedavi gören 61 yaşındaki Natale Bassi ve 80 yaşındaki Angelo Paletti isimli iki hastaya yüksek dozda anestezi ilacı verip öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin kendi aralarında yaptıkları WhatsApp mesajlarında da doktor ve hastaneden şüphelendiklerini yazdıkları ortaya çıktı.

ÖLEN HASTALARIN KAYITLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPTI

Aynı yoğun bakımda şüpheli bir şekilde ölen üç hastanın da ölümü araştırılıyor. Polis, ayrıca doktorun ölen iki hastanın medikal kayıtlarında değişiklik yaptığını söyledi.

Kan donduran olay: Doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü

EV HAPSİNE ALINDI

Tutuklanan doktor, daha sonra Mantua'daki evinde ev hapsine alındı.

Kan donduran olay: Doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü

HEMŞİRELERİN MESAJLARI OLAYI AYDINLATTI

Olay, şikayetlerin artması sonrasında polisin, hemşirelerin WhatsApp mesajlarını incelendiğinde ortaya çıktı.

Kan donduran olay: Doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü

"YARDIM ETMEDİK"

Hemşireler doktor hakkında soruşturma açıldığını duyunca "Entübe olmayan iki hastaya anestezi ilacı vererek öldürdüğünden şüphe ettik, o nedenle yardım istediğini kabul etmedik" ifadelerinde bulundu.

Kan donduran olay: Doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü
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