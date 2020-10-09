Kan donduran olay! Barda tanıştığı kadını öldürüp cansız bedenini 11 parçaya böldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kan donduran olay! Barda tanıştığı kadını öldürüp cansız bedenini 11 parçaya böldü

09.10.2020 17:36 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:45

Birleşik Krallık'ta 30 yaşındaki Nathan Maynard-Ellis, bir barda tanıştığı 42 yaşındaki Julia Rawson isimli kadını evine davet etti. Nathan, Julia'yı öldürdükten sonra cansız bedenini 11 parçaya böldü.

Birleşik Krallık'ta 30 yaşındaki Nathan Maynard-Ellis, bir barda tanıştığı 42 yaşındaki Julia Rawson isimli kadını evine davetti. Nathan, Julia'yı öldürdükten sonra cansız bedenini 11 parçaya böldü. Öldürdüğü kadının cansız bedenini kanala attı. 2019 yılında meydana gelen olay ile ilgili tutuklu yargılanan Nathan, mahkemede hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

BİR BAŞKA KADINA DA TECAVÜZ ETTİ

Olay ile ilgili sürdürülen davada başka bir kadın da mahkemede konuştu. İsmi açıklanmayan kadın, Nathan'ın kendisine Julia'nın cansız bedenini attığı kanalın kenarında zorla tecavüz ettiğini ve kendisini öldürmesi halinde cesedini nereye atacağını gösterdiğini söyledi. Öldürülen Julia, en son mayıs ayında görüldü.

ARKADAŞI DA TUTUKLU YARGILANIYOR

Polis, yaptığı açıklamada, Julia ve Nathan'ın içkili bir mekanda tanıştıklarını ve Nathan'ın daveti üzerine evine gittiğini söyledi. Julia'yı öldürdükten sonra parçaladığı cansız bedenini kanala atmasına yardımcı olan erkek arkadaşı David Leesley tutuklu yargılanıyor.

Kan donduran olay! Barda tanıştığı kadını öldürüp cansız bedenini 11 parçaya böldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Berat Albayrak
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Merve Boluğur Erdal Beşikçioğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Fırat Aydınus Roland Garros Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Türk Erkek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kan donduran olay! Barda tanıştığı kadını öldürüp cansız bedenini 11 parçaya böldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 17:49:21. #1.15#
title