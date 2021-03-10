Kan donduran Mervenur Polat cinayetinde 5 zanlı tutuklandı

Antalya'da 4 aydır kayıp olarak aranan Mervenur Polat, bir evin çatısında ölü olarak bulunmuştu. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 19 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat'ın cansız bedeni, Güllük Caddesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın çatısındaki asansör dairesinde bulundu.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Genç kadının ölümüyle ilgili uyuşturucu madde kullanımı ve cinayet iddiaları bulunurken, olayın aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler olaya ilişkin, kasten öldürme olayına karıştığı değerlendirilen ve birlikte en son görüldüğü kişi olan Cüneyt A.'yı, F.T., İ.H.Ş., A.K., S.G. ile Z.U. isimli kadın şüpheli ve Antalya'da, G.H. isimli şahsı da İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Z.U. isimli kadın şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, öldürme ve yardım etme suçundan diğer 6 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

7 ZANLIDAN 5'İ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yargılama sonunda cinayet zanlısı Cüneyt A., eziyet ederek canavarca hisle insan öldürme, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu madde kullanımı temin suçundan, G.H. suç delillerin yok etmek, İ.H.Ş. suçu saklamak, suç delillerini yok etmek, A.K. uyuşturucu madde sağlama, suç delillerin gizlemek, F.T. suç delilerini gizlemek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanma kararının ardından G.H. ile Cüneyt A. arasında tartışma çıktı. Polisler iki zanlıyı bir birinden uzaklaştırdı. Saat 19.00'a kadar süren yargılamada cesedi motosikletle taşıdığı iddia edilen kurye S.G. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

KESİN TEŞHİS İÇİN ANNEDEN ÖRNEK ALINDI

Öte yandan tanınmaz halde bulunan Mervenur Polat'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirilirken, ölüm haberini duyan Kenan Polat ve bir yakını morga gelerek cenazenin teşhisini gerçekleştirdi. Kesin teşhis için ise Polat'ın annesi Güler Polat'tan DNA örneği alındı. Oldukça üzgün olduğu gözlenen ağabey, genç yaşta hayatını kaybeden kardeşine son görevini yerine getirdi.

CİNAYETİ CANLI YAYINDA İTİRAF ETMİŞTİ

Mervenur Polat'ı arayan ablaları ise Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına konuk olmuştu. Genç kızın o gün gittiği evin sahibi ve bir numaralı şüpheli Cüneyt A., Müge Anlı'yı arayarak, "O gece ben uyudum. Sabah uyandığımda Mervenur ölmüştü. Onu naylona sarıp tuttuğum kuryeye verdim. Babamın evine gönderdim. Orada çatı katında sakladım" demişti. Cinayet işlediğini kabul etmeyen Cüneyt A., Antalya Emniyeti tarafından yakalanmıştı.