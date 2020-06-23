- Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı
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- Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı

- Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı Parçalara ayırarak baraj göletine atmıştı, keşif için yeniden olay yerine götürüldü Manisa'nın Soma ilçesinde baraj gölünde bulunan bir insan parçasının ardından aydınlatılan korkunç cinayetin katil zanlısı o anları olay yerinde anlattı Manisa'nın...

23.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:00

- Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı

Parçalara ayırarak baraj göletine atmıştı, keşif için yeniden olay yerine götürüldü

Manisa'nın Soma ilçesinde baraj gölünde bulunan bir insan parçasının ardından aydınlatılan korkunç cinayetin katil zanlısı o anları olay yerinde anlattı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde vahşice öldürülen 22 yaşındaki Özcan Eren'in cinayet zanlısı Veteriner Hekim Mehmet T. bulunduğu cezaevinden jandarma tarafından alınarak cinayetin işlendiği alanda keşif yaptırıldı. Katil zanlısı Mehmet T., Özcan Eren'i bir yol kenarında tüfekle vurup öldürdükten sonra aracının bagajında kendisine ait veteriner dükkanının bodrumun götürüp burada baltayla parçalara ayırdıktan sonra parçaları Sevişler Barajı ve Aydıncık Göletine attığını itiraf etti.

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Barajı'nda geçtiğimiz 14 Mart'ta insan vücuduna ait kesik bir kolun bulunmasıyla başlayan aramalarda 11 parçaya bölünen Özcan Eren'e ait uzuvlar Sevişler Barajı ve Karacakaş'taki Aydıncık göletinde bulundu. Cesedin Bayat Mahallesinden kaybolan Özcan Eren'e ait olduğu yapılan DNA ile tespit edildi.

Olayla ilgili Özcan Eren'in en son görüştüğü Veteriner Hekim Mehmet T. gözaltına alınmış daha sonra delil yetersizliğinden serbest kalmıştı. Barajdan insan kolu bulunmasıyla Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen uzuv nedeniyle Veteriner Hekim Mehmet T. yeniden gözaltına alınmış sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, cezaevinde suçunu itiraf etmişti.

Bugün de olayla ilgili keşif nedeniyle jandarma nezaretinde Soma'ya getirilen Mehmet T., cinayeti nasıl işlediğini olay yerinde anlattı.

Sevişler Mahallesi ile Yağcıllı arasındaki karayolu kenarında bir bahçede önce tüfekle vurduğu Özcan Eren'i aracıyla Soma'daki veteriner dükkanının bodrumuna getirdiğini anlatan Mehmet T., burada baltayla parçalara ayırarak Sevişler Barajı ile Aydıncık Göletine attığını söyledi.

Baraj göletinde ve cinayetin ilk işlendiği yerde yapılan keşif sonrasında Veteriner Hekim Mehmet T. yeniden cezaevine götürüldü.

- Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı

Kaynak: İHA

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