Kan davalısıyla sokakta karşılaşınca başından vurdu

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Diyarbakır'da bir kişi, kan davalı olduğu şahıs ile karşılaşınca belindeki silahı çıkardı ve şahsı başından vurdu. Ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesi devam ederken, kaçan zanlıyı yakalamak için polis çalışma başlattı. Öte yandan olay sonrası kaldırım kenarında biriken kan dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, R.T. isimli bir kişi kan davalı olduğu M.T.Ç. ile karşılaşınca belindeki tabancayla şahsı kafasından vurdu.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

R.T. olay yerinden koşarak uzaklaşırken yaralı M.T.Ç.'yi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan M.T.Ç tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

KAÇAN ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, olayın arından kaçarak kayıplara karışan R.T.'nin yakalanması için geniş çapta operasyon başlattı. Öte yandan güvenlik güçlerinin hastane etrafında etten duvar ördüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı