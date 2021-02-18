Kan davalısıyla sokakta karşılaşınca başından vurdu
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Kan davalısıyla sokakta karşılaşınca başından vurdu

18.02.2021 22:46 | Son Güncelleme: 18.02.2021 23:28

Diyarbakır'da bir kişi, kan davalı olduğu şahıs ile karşılaşınca belindeki silahı çıkardı ve şahsı başından vurdu. Ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesi devam ederken, kaçan zanlıyı yakalamak için polis çalışma başlattı. Öte yandan olay sonrası kaldırım kenarında biriken kan dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, R.T. isimli bir kişi kan davalı olduğu M.T.Ç. ile karşılaşınca belindeki tabancayla şahsı kafasından vurdu.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

R.T. olay yerinden koşarak uzaklaşırken yaralı M.T.Ç.'yi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan M.T.Ç tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

KAÇAN ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, olayın arından kaçarak kayıplara karışan R.T.'nin yakalanması için geniş çapta operasyon başlattı. Öte yandan güvenlik güçlerinin hastane etrafında etten duvar ördüğü görüldü.

Kan davalısıyla sokakta karşılaşınca başından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
BIKTIM ULA SİZDEN: Devam devam. . Ortadoğu 3. Sınıf ülkesinden Afrika 4. Sınıf ülkesine doğru elbirliği ile gidiyoruz. Güney Afrika gibi olduk bir tarafta zengin eğitimli seçkinler diğer tarafta eğitimsiz Varoştan çıkıp zengin olan ve bu seçkinlerin işlerini yapan politikacı ve müteahhitler. Tarihin her anını bize yaşatanlar. Bir yanda Şehzade karşılayan FESLİLER öbür tarafta çöl kıyafeti ile gezen sarıklı cübbeliler. Diğer yanda eğlence klüplerinde bir ayakkabıya 15 bin dolar harcayacak kadar zengin yozlaşmışlar
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