Kan bankası gibi donör
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kan bankası gibi donör

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kan bankası gibi donör

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türk Kızılayı Kan Bağış Aracı'na kan vermek için gelen yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut, 47'nci kez kan bağışında bulundu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türk Kızılayı Kan Bağış Aracı'na kan vermek için gelen yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut, 47'nci kez kan bağışında bulundu.

47 kez Kızılay'a, 3 kez de hastanelerde olmak üzere toplam 50 kez kan bağışı yapan yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut, kan bağışıyla hem kan bekleyen kişilere destek olduğunu hem de kendi sağlığı açısından yaşamsal önem taşıdığını ifade etti. Akbulut, "Üniversite öğrencisiyken kan vermeye başladım. 10'uncu kez kan bağışımda bronz, 25'inci kez kan bağışımda gümüş, 35'inci kez kan bağışımda altın madalya aldım. Kızılay'a 45'inci kez kan bağışında bulunduğumda ise plaketle ödüllendirildim. Lösemili kardeşlerimize destek olmak amacıyla, 2018 yılında kök hücre nakli için kan verdim. 47'nci yaşımda 47'nci kez kan bağışı yaparak, vücudumun zekatını verdiğimi düşünüyorum. İyilik akan damarlarımdaki kanım, ihtiyaç sahiplerine şifa olsun inşallah" dedi. - KÜTAHYA

Kan bankası gibi donör

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali İhsan Su Özlem Zengin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Metin Oktay İsmail Kartal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kan bankası gibi donör - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 11:29:14. #1.16#
title