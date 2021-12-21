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Kan bağışı yapılınca şikayetini çekti

Kan bağışı yapılınca şikayetini çekti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kasten yaralama suçundan hakkında soruşturma açılan E.Y. kan bağışı yapma şartıyla şikayetçi M.A. ile uzlaştı.

ANTALYA (DHA) - Konyaaltı Sahili'nde yürüdüğü sırada M.A.'nın yanına gelen E.Y., iddiaya göre, "Sen turistleri neden rahatsız ediyorsun?" dedi. Turistleri rahatsız etmediğini söyleyen M.A. ile E.Y. arasında tartışma çıktı.

DARP RAPORU ALDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, ikiliyi çevredekiler ayırdı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları polis merkezine götürdü. M.A. darp raporu alarak E.Y.'den şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'kasten yaralama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dosya, Uzlaştırma Bürosu savcısı tarafından uzlaştırmacıya gönderildi.

KAN BAĞIŞI YAPMASI ŞARTIYLA AFFETTİ

Uzlaştırmacı görüşmelerinde şikayetçi M.A., şüphelinin kan bağışı yapması durumunda uzlaşabileceğini beyan etti. E.Y.'nin kan bağışı yapması üzerine taraflar, uzlaşma sağlandı.

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