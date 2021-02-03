Kamyonun otomobile çarptığı kaza, kamerada
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Kamyonun otomobile çarptığı kaza, kamerada

03.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:55
Kamyonun otomobile çarptığı kaza, kamerada

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde kamyonun otomobile çarptığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde kamyonun otomobile çarptığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Bolvadin sanayi kavşağında meydana geldi. Çay'dan Bolvadin yönüne giden A.Ç. (56), yönetimindeki 42 AKZ 31 plakalı kamyon, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan M.M. (65) yönetimindeki 03 PM 263 plakalı otomobile çarptı. Kamyonun önünde metrelerce sürüklenen otomobil hurdaya döndü. Kazada, otomobil sürücüsü M.M. ile yanındaki G.R. (21) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan M.M. ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından kamyon şoförü A.Ç., jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan otomobile kamyonun çarptığı görüldü.


- Afyonkarahisar
Kamyonun otomobile çarptığı kaza, kamerada
Kamyonun otomobile çarptığı kaza, kamerada
Kamyonun otomobile çarptığı kaza, kamerada
Kamyonun otomobile çarptığı kaza, kamerada
Kamyonun otomobile çarptığı kaza, kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK

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