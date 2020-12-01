Kamyonun çarptığı motosikletli öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kamyonun çarptığı motosikletli öldü

01.12.2020 22:17 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:21
Kamyonun çarptığı motosikletli öldü

AYDIN'ın Söke ilçesinde, kamyonun arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü İsmail Yeni (55) hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, kamyonun arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü İsmail Yeni (55) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında kırsal Akçakonak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akçakonak Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Gökhan Karadeniz (33) yönetimindeki 09 SL 891 plakalı kamyon, Söke yönüne giden İsmail Yeni'nin kullandığı 09 ADF 629 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve kamyon şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İsmail Yeni, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yeni, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Kamyon sürücüsü Gökhan Karadeniz ise yara almadan kurtulurken, ifadesinin alınması için jandarma ekipleirnce karakola götürüldü.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan bilgiler
Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan bilgiler
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı

Kamyonun çarptığı motosikletli öldü
Kamyonun çarptığı motosikletli öldü
Kamyonun çarptığı motosikletli öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İslam KELEŞ

İlgili Haberler

Kamyonun çarptığı kişi öldü
Kamyonun çarptığı kişi öldü
Kamyonun çarptığı 10 yaşındaki Veysel, öldü
Kamyonun çarptığı 10 yaşındaki Veysel, öldü
Son dakika haberleri... Otomobile çarpan motosikletli öldü
Son dakika haberleri... Otomobile çarpan motosikletli öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Bülent Ersoy Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Orhun Ene Okan Buruk Abdullah Avcı Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Çocuk Pazar Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kamyonun çarptığı motosikletli öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 22:25:30. #1.15#
title