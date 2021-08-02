Kamyonun çarptığı kız çocuğu ağır yaralandı
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Kamyonun çarptığı kız çocuğu ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamyonun çarptığı kız çocuğu ağır yaralandı Aksaray'da karşıdan karşıya geçmek isterken kamyonun çarptığı kız çocuğu ağır yaralanırken, kamyon olay yerinden kaçtı.

Kamyonun çarptığı kız çocuğu ağır yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da karşıdan karşıya geçmek isterken kamyonun çarptığı kız çocuğu ağır yaralanırken, kamyon olay yerinden kaçtı.

Kaza, Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek için kaldırım kenarına inen 10 yaşındaki Y.S.T'ye sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 AAY 196 plakalı kamyon çarptı. Çarpma sonucu küçük kız metrelerce savrulduktan sonra kanlar içinde yerde kalırken, sürücüsü belirlenemeyen kamyon hızla olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kız çocuğu ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kız çocuğunun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan kamyon ve sürücüsü için arama çalışmaları sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonun çarptığı kız çocuğu ağır yaralandı
Kamyonun çarptığı kız çocuğu ağır yaralandı
Kamyonun çarptığı kız çocuğu ağır yaralandı
Kamyonun çarptığı kız çocuğu ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan

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