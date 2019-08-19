Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

19.08.2019 21:43

Aydın'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaattin Çakmaz'ın kullandığı 29 DA 585 plakalı kamyon, Aydın-İzmir kara yolunun 28. kilometresinde Yusuf Pelit yönetimindeki 09 ABZ 61 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Pelit, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA