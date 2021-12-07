Kamyonla 'öldürmeye teşebbüs' davası sanığına 7 ay 15 gün hapis cezası (2) - Haberler
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Kamyonla 'öldürmeye teşebbüs' davası sanığına 7 ay 15 gün hapis cezası (2)

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel
Kamyonla 'öldürmeye teşebbüs' davası sanığına 7 ay 15 gün hapis cezası (2)

BAŞSAVCILIKTAN İSTİNAF BAŞVURUSUAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin 'kasten yaralama' suçundan verilen 7 ay 15 gün hapis cezası kararını, sanığın eyleminin 'kasten öldürmeye teşebbüs' olarak nitelendirilmesi gerektiği gerekçesiyle istinafa taşıdı.

ANKARA (DHA) - BAŞSAVCILIKTAN İSTİNAF BAŞVURUSU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin 'kasten yaralama' suçundan verilen 7 ay 15 gün hapis cezası kararını, sanığın eyleminin 'kasten öldürmeye teşebbüs' olarak nitelendirilmesi gerektiği gerekçesiyle istinafa taşıdı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyuna 'Ankara'da motosikletliye çarpan kamyon sürücüne 7 ay hapis' şeklinde yansıyan Kahramankazan- Ankara istikametinde meydana gelen yaralamalı trafik kazası olayı ile ilgili olarak Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda sanık T.T.'nin 'kasten yaralama' suçundan TCK'nın 86/2-3.e, 29, 53/1-3 ve 63. maddeleri gereğince neticeten 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin mahkeme kararı aleyhine, sanığın eyleminin Cumhuriyet Başsavcılığımızın 21.09.2021 tarihli iddianamesinde belirtildiği şekilde 'kasten öldürmeye teşebbüs' olarak nitelendirilmesi gerektiği düşüncesi ile istinaf kanun yoluna başvurulmuştur" denildi.


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Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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