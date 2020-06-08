Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
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Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

08.06.2020 18:42 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:55

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Laik Altun idaresindeki 35 HB 2555 plakalı kamyon, Cizre-Mardin kara yolunun 10. kilometresinde aynı istikamette ilerleyen Kadri Akdoğar idaresindeki 73 DN 49 plakalı buğday yüklü traktörle çarpıştı.

Kontrolden çıkan traktör devrildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü Akdoğar, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Traktörün römorkundan yola saçılan buğday, çevredekilerce toplanıp mal sahibine teslim edildi.

Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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