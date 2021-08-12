Kamyonetten indirilen cam blokların altında kalan camcı yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyonetten indirilen cam blokların altında kalan camcı yaralandı

Kamyonetten indirilen cam blokların altında kalan camcı yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ta camcılık yapan Dursun Gökbaş (38), kamyonetten indirmeye çalıştığı cam blokların kayarak, üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

TOKAT'ta camcılık yapan Dursun Gökbaş (38), kamyonetten indirmeye çalıştığı cam blokların kayarak, üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Tokat Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası camcı Dursun Gökbaş, iş yerine kamyonetle getirdiği camları yevmiye usulü çalıştırdığı işçiler ile indirmeye başladı. Bu sırada kamyonetten kayan cam bloklar, Gökbaş'ın üzerine devrildi. Cam blokların altında kalarak yaralanan Gökbaş, çevre esnafının yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Gökbaş, tedaviye alındı. Gökbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 


Kamyonetten indirilen cam blokların altında kalan camcı yaralandı
Kamyonetten indirilen cam blokların altında kalan camcı yaralandı
Kamyonetten indirilen cam blokların altında kalan camcı yaralandı
Kamyonetten indirilen cam blokların altında kalan camcı yaralandı
Kamyonetten indirilen cam blokların altında kalan camcı yaralandı
Kamyonetten indirilen cam blokların altında kalan camcı yaralandı
Kamyonetten indirilen cam blokların altında kalan camcı yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Bülent Tüfenkci Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Murat Dalkılıç
Spor Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamyonetten indirilen cam blokların altında kalan camcı yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 12:33:55. #1.15#

title