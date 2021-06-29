Kamyonette sıkışan sürücü çarptığı kepçenin yardımıyla kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyonette sıkışan sürücü çarptığı kepçenin yardımıyla kurtarıldı

Kamyonette sıkışan sürücü çarptığı kepçenin yardımıyla kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da iş makinasına arkadan çarpan kamyonet sürücüsü, sıkıştığı araçtan çarptığı iş makinası ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Konya'da iş makinasına arkadan çarpan kamyonet sürücüsü, sıkıştığı araçtan çarptığı iş makinası ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslım Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emre E. (28) idaresindeki 42 AY 901 plakalı kamyonet, seyir halindeki iş makinasına arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Emre E., aracın ön kısmında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı gören vatandaşlar, sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Kamyonette sıkışan sürücü, çarptığı iş makinasının ve vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kamyonette sıkışan sürücü çarptığı kepçenin yardımıyla kurtarıldı
Kamyonette sıkışan sürücü çarptığı kepçenin yardımıyla kurtarıldı
Kamyonette sıkışan sürücü çarptığı kepçenin yardımıyla kurtarıldı
Kamyonette sıkışan sürücü çarptığı kepçenin yardımıyla kurtarıldı
Kamyonette sıkışan sürücü çarptığı kepçenin yardımıyla kurtarıldı
Kamyonette sıkışan sürücü çarptığı kepçenin yardımıyla kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kazada yaşamını kaybeden babasının başında çaresizce gözyaşı döktü
Kazada yaşamını kaybeden babasının başında çaresizce gözyaşı döktü
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayıp öldürdü
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayıp öldürdü
Uçurumdan kaçtı, traktörün altında kalmaktan kaçamadı
Uçurumdan kaçtı, traktörün altında kalmaktan kaçamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Şener Şen İbrahim Selim Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mert Müldür Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamyonette sıkışan sürücü çarptığı kepçenin yardımıyla kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 16:03:34. #1.14#

title