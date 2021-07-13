Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı
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Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı

Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muzaffer Mutluer (56) hayatını kaybetti, arkasındaki Mehmet Karasu (52) ağır yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muzaffer Mutluer (56) hayatını kaybetti, arkasındaki Mehmet Karasu (52) ağır yaralandı. 

Kaza, saat 21.45 sıralarında Selvilitepe Mahallesi, İzmir- Ankara kara yolu ile Kemalpaşa yolu'un kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Mutluer yönetimindeki 35 ANJ 650 plakalı motosiklet, Hüseyin Süzer'in (64) kullandığı  45 ZB 5632 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Mehmet Karasu ağır yaralandı. Çevredekilerine ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Mutluer, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Karasu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yaşamını yitiren Mutluer'in cenazesi nöbetçi savcının incelemesi sonrası Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturması sürdürüyor. 


Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı
Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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