Kamyonetiyle uçtuğu derede akıntıya kapılarak kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu Trabzon'un Maçka ilçesinde 20 Haziran günü yayla dönüşü kontrolden çıkan kamyonetin uçurumdan Çoşandere'ye uçması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Zeki Atasoy'un cansız bedeni bugün kaza yerinden 150 metre aşağıda dere içinde bulundu.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 20 Haziran günü yayla dönüşü kontrolden çıkan kamyonetin uçurumdan Çoşandere'ye uçması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Zeki Atasoy'un cansız bedeni bugün kaza yerinden 150 metre aşağıda dere içinde bulundu.

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Camiboğazı Yaylası'ndan dönüş yapan Zeki Atasoy (50) yönetimindeki 61 LC 594 plakalı kamyonet, 20 Haziran günü henüz bilinmeyen bir nedenle Sümela Manastırı yolundaki Coşandere Deresi'ne uçtu. Yaklaşık 20 metre uçurumdan dereye yuvarlanan kamyoneti gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Karların erimesi ve yağan etkili yağmurlar sonrasında yükselen dere debisi ve akıntı nedeniyle yapılan arama çalışmaları sonuç vermezken, 4 günün sonunda Atasoy'un cansız bedeni bugün kaza yerinden 150 metre aşağıda kamyonetin bir parçası ile taşın altına sıkışmış şekilde bulundu. Atasoy'un cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA