Kamyonetin yayaya çarpma anı kamerada
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Kamyonetin yayaya çarpma anı kamerada

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Ünkan Urgancı, yaralandı.

Kamyonetin yayaya çarpma anı kamerada
04.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:32

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Ünkan Urgancı, yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Kuşpınar Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ünkan Urgancı'ya, İbrahim A. yönetimindeki 20 ADJ 209 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre savrulan Ünkan Urgancı yaralandı. Ünkan Urgancı çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılak tedaviye alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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