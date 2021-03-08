AMASYA Kamyonetin çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yola savruldu
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AMASYA Kamyonetin çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yola savruldu

08.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:31

Kamyonetin çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yola savrulduAMASYA'da kamyonetin çarptığı otomobilde emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcu yola savruldu.

Kamyonetin çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yola savruldu

AMASYA'da kamyonetin çarptığı otomobilde emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcu yola savruldu. O anlar MOBESE kameralarına yansıdı.

Kentte, Kemal Nehrozoğlu Caddesinde sürücüsünün 'u' dönüşü yaptığı otomobile karşı yönden gelen kamyonet çarptı. Kazada emniyet kemeri takılı olmayan otomobildeki sürücü ve yolcu yola savruldu. O anlar MOBESE kameralarına yansıdı.

AMASYA Kamyonetin çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yola savruldu
AMASYA Kamyonetin çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yola savruldu
AMASYA Kamyonetin çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yola savruldu
AMASYA Kamyonetin çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yola savruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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