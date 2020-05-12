Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
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Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'de kamyonetin çarptığı otomobil bir evin bahçesine uçtu. Kazada, kimliği belirlenemeyen kadın yolcu ile kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
12.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 12.05.2020 23:53

Balıkesir'in kamyonetin çarptığı bir otomobil 35 metre sürüklenerek bir evin bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

OTOMOBİL EVİN DUVARINDA ASILI KALDI

Çanakkale-İzmir karayolunda Recep Kadir T. yönetimindeki 10 N 3867 plakalı kamyonet, Akçay Yenimahalle ışıklı kavşağında Taner Y. yönetimindeki 34 LL 3316 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil 35 metre sürüklenerek bir evin bahçesine uçarak evin duvarında asılı kaldı. Kamyonet ise çarpmanın etkisiyle refüje çarptı ve takla attı.

Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ VE KADIN YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonette bulunan kimliği belirlenemeyen kadın yolcu ve kamyonet sürücüsü Recep Kadir T. hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Taner T. ve kamyonette yolcu olarak bulunan Nazmi G ve Tevhide A. yaralandı. Yaralılar Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Edremit'teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza sonrasında bir süre Çanakkale İzmir Karayolunda bölünmüş yolun İzmir istikameti trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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