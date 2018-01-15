Kamyonetin Çarptığı Kamyon Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kamyonetin Çarptığı Kamyon Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kamyonetin çarptığı kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyon ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kamyonetin çarptığı kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı


HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyon ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hatay'dan Gaziantep istikametine giden Süleyman Topal idaresindeki 31 N 4220 plakalı kamyon, 27 SC 318 plakalı bir kamyonetin arkadan çarpmasının ardından şarampole yuvarlandı. Kazada kamyon sürücü kamyon içerisinde sıkışarak can verdi, kamyonet içerisinde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza sonrası çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla 4'ü çocuk 6 kişi Hassa ve Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta sıkışan kamyon sürücünün cesedi de yapılan çalışmanın ardından çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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