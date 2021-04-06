Kamyonetin çarptığı kadının metrelerce savruldu...Feci kaza kamerada
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Kamyonetin çarptığı kadının metrelerce savruldu...Feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE - Haberler | 3. Sayfa

Kamyonetin çarptığı kadının metrelerce savruldu.

Kamyonetin çarptığı kadının metrelerce savruldu...Feci kaza kamerada

Kamyonetin çarpmasıyla otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL - Ataşehir'de Kayışdağı caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarında park halinde bulunan otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti. Feci kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 02.00 sularında Ataşehir Kayışdağı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1998 doğumlu Tülin Uğurlu isimli kadın şahsa yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonet çaptı. Çarpmanın etkisiyle Tülin Uğurlu yolun kenarında park halinde olan otobüsün altına sıkıştı. Kamyonet sürücüsü arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan taksi durağındaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüsün altında sıkışan Tülin Uğurlu'yu sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine gelen ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tülin Uğurlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Tülin Uğurlu'ya çarpıp kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yolun karşısına geçmeye alışan kadının kamyonet çarpmasıyla hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kamyonetin çarptığı kadının metrelerce savruldu...Feci kaza kamerada
Kamyonetin çarptığı kadının metrelerce savruldu...Feci kaza kamerada
Kamyonetin çarptığı kadının metrelerce savruldu...Feci kaza kamerada
Kamyonetin çarptığı kadının metrelerce savruldu...Feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE

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