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Kamyonetin altına kalan Ali, yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Kamyonetin altına kalan Ali, yaralandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsü geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 5 yaşındaki Ali Y., yaralandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsü geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 5 yaşındaki Ali Y., yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Ali Y., hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, İhsan Alyanak Mahallesi 4971 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Sıddık Kırca, kamyonetiyle geri manevra yaparken, bu sırada sokakta bulunan Ali Y.'ye çarptı. Kırca, çevredekilerin sesleri üzerine kazayı fark edip, durdu. Aracın altında kalarak yaralanan Ali Y., ailesi tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali .Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.Kaza anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kamyonetin altına kalan Ali, yaralandı

Kamyonetin altına kalan Ali, yaralandı

Kamyonetin altına kalan Ali, yaralandı

Kamyonetin altına kalan Ali, yaralandı

Kamyonetin altına kalan Ali, yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kamyonetin altına kalan Ali, yaralandı - Haberler
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