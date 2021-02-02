Kamyonetin açık kalan kapısının yayaya çarptığı an kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonetin açık kalan kapısı yolun karşısına geçmek isteyen Cengiz Özdemir'e (53) çarptı. Özdemir'in yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde meydana geldi. Deniz Durtaş (40) yönetimindeki 16 NLP 82 plakalı kamyonetin açık kalan arka kapısı, yolun karşısına geçmek isteyen Cengiz Özdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşüp yaralanan Özdemir, çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cengiz Özdemir, "Karşıya geçiyordum. Kamyonetin açık olan kapağı bana çarptı. Yere düştüm. Allah korudu, iyiyim" dedi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ