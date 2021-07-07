KAMYONETE İPLE BAĞLANIP, SÜRÜKLENEN KÖPEK GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ
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KAMYONETE İPLE BAĞLANIP, SÜRÜKLENEN KÖPEK GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta hareketsiz halde görülen köpeğin, kamyonetin arkasına iple bağlanıp sürüklendiği anlara ait görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

ŞIRNAK'ta hareketsiz halde görülen köpeğin, kamyonetin arkasına iple bağlanıp sürüklendiği anlara ait görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Olay, Cizre ilçesindeki Düzova köyü mevkisinde meydana geldi. 31 PG 147 plakalı kamyonetin arkasına iple bağlanmış, hareketsiz haldeki köpeğin sürüklendiği anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Köpeğin metrelerce kara yolunda sürüklendiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden oldu. Görüntüleri izleyenler, sosyal medyada, sürücünün yakalanıp ceza almasını talep etti.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER ŞIRNAK,(DHA)

KAMYONETE İPLE BAĞLANIP, SÜRÜKLENEN KÖPEK GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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