Kamyonet tıra çarptı! Feci kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı - Haberler
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Kamyonet tıra çarptı! Feci kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya kara yolunda tırla çarpışan kamyonetin kasasında bulunan Nazlı Halman ile kızı Derya Halman yaşamını yitirdi. Kazada kamyonet sürücüsü Adem Halman ve 3 çocuğu ile tır şoförü de yaralandı.

Saat 23.30 sıralarında Ankara- Konya kara yolunun 87'nci kilometresinde Adem Taş yönetimindeki tır ile aynı istikamette giden Adem Halman'ın kullandığı kamyonet çarpıştı.

Kamyonet tıra çarptı! Feci kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı

ANNE KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet bariyerlere çarptı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan Nazlı Halman ve kızı Derya Halman olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kamyonet tıra çarptı! Feci kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi de yaralandı

5 KİŞİ YARALANDI

Sürücü baba Adem Halman ve diğer çocukları Sabahattin Halman (20), Adem Halman (14), Ayfer Halman (9) ve tır şoförü Adem Taş yaralandı. Yaralılardan Adem Halman ve aynı adı taşıyan Adem Halman Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, hayati tehlikesi bulunan Ayfer ve Sabahattin Halman Ankara Şehir Hastanesine, diğer sürücü Adem Taş da ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

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Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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