Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı
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Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı Kazayı gören vatandaş ise "Yukarıdan koptuğu gibi buradan vura vura geldi" dedi Bursa'da bir kamyonet kaldırımda bulunan seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı.

Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı

Kazayı gören vatandaş ise "Yukarıdan koptuğu gibi buradan vura vura geldi" dedi

BURSA - Bursa'da bir kamyonet kaldırımda bulunan seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı. Kazada 3 kişi yaralanırken 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özcan Ö. idaresindeki 16 FA 130 plakalı kamyonet ile 2.Menekşe Caddesi istikametinden Teleferik Caddesi'ne giderken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kaldırımda bulunan seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı. Yaşanan kazada kaldırımda bulunan Hakan Aksoy,Rüveyda Pekdoğan ve Züfer Telman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istenilen sürücü Özcan Ö.'yü polis ekipleri kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Züfer Telman'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler kazaya neden olan sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayı gören bir vatandaş ise "Yukarıdan koptuğu gibi buradan vura vura geldi, burada durdu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı
Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

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