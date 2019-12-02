Kamyonet nehre uçtu, 1 kayıp
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Kamyonet nehre uçtu, 1 kayıp

Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu, ilk bilgilere göre 1 kişi kayıp.Kaza, ilçede Fırat Nehri'nin Karakaya Barajı bağlantısı olan Nimri Dağı eteğinde meydana geldi.

02.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:21
Kamyonet nehre uçtu, 1 kayıp

'ın ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp 'ne düşmesi sonucu, ilk bilgilere göre 1 kişi kayıp.


Kaza, ilçede Fırat Nehri'nin bağlantısı olan Nimri Dağı eteğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.O. (41) idaresindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilip nehre düştü. Bölgeye emniyet, jandarma, sağlık, AFAD ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar sevk edildi. Bölgede yapılan aramada da kamyonete ulaşılırken, sürücüye şu ana kadar ulaşılamadı. Sürücünün yanında ikinci bir kişinin olup olmadığının ise bilinmediği öğrenildi.


Öte yandan suya gömülen kamyonet vinç yardımı ile çıkarıldı. Bölgede su üzerinden botlarla, su altında ise dalgıç polisler tarafından arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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