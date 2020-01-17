Kamyonet kasasından düşerek öldü
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Kamyonet kasasından düşerek öldü

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kamyonete kereste yüklerken kasasından düşen Yaşar Hamamcı (64), hayatını kaybetti.

17.01.2020 00:58 | Son Güncelleme: 17.01.2020 00:58
Kamyonet kasasından düşerek öldü

ÇORUM'un ilçesinde, kamyonete kereste yüklerken kasasından düşen Yaşar Hamamcı (64), hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Hamamcı, yıkımı yapılan ahşap evin kerestelerini yüklediği kamyonetin kasasasından dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan Hamamcı, kaldırıldığı hastanede, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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