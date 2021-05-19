Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel

Muş'un Korkut ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Muş'un Korkut ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Korkut'un Oğulbalı köyü mevkisinde sürücülerinin henüz kimlikleri belirlenemeyen otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.

Kazada Mehmet Sıddık Aslan hayatını kaybetti, Veysel Aslan, Fehmi Yavuz, Ümit ve Fuat Kaya ağır yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Beren Saat Cemal Hünal Feyza Aktan
Spor Ali Koç Muslera Cenk Tosun Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 02:33:38. #1.16#

title