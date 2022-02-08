Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı, Doğan Çizmeci - Güncel
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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonetle çarpıştıktan sonra yola savrulan motosikletin sürücüsü Metin Yavuz (17) hayatını kaybetti, yolcu olarak bulunan Kerem Uzun (17) ise ağır yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonetle çarpıştıktan sonra yola savrulan motosikletin sürücüsü Metin Yavuz (17) hayatını kaybetti, yolcu olarak bulunan Kerem Uzun (17) ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında 7 Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. S.S. yönetimindeki 45 ZB 4900 plakalı kamyonet ile Metin Yavuz'un kullandığı 45 AGH 488 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ile yolcu konumunda bulunan Kerem Uzun ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Kerem Uzun hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyonet sürücüsü S.S. ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel

Metin Yavuz, Kerem Uzun, Turgutlu, Manisa, Güncel, Haber

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