Kamyonet çayırlık alana devrildi: Sürücüyü emniyet kemeri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyonet çayırlık alana devrildi: Sürücüyü emniyet kemeri kurtardı

Kamyonet çayırlık alana devrildi: Sürücüyü emniyet kemeri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de içinde dondurulmuş gıdaların bulunduğu kamyonet kontrolden çıkınca çayırlık alana devrildi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de içinde dondurulmuş gıdaların bulunduğu kamyonet kontrolden çıkınca çayırlık alana devrildi. Emniyet kemeri taktığı için ölümden dönen sürücü, hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi Üzerinde meydana geldi. 34 AH 6067 plakalı kamyonet ile dondurulmuş gıda toptancılığı yapan Turgay Arslan, cadde üzerine ilerlediği esnada kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet ise savrularak caddenin kenarındaki çayırlık alana devrildi. Kazada kamyonet kasası araçtan ayrıldı. Devrilmenin etkisi ile araçta bulunan malzemeler çayırlık alana savrulurken, sürücü emniyet kemeri sayesinde hafif şekilde yaralanarak Başakşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anını gören Erdem Usta, "Yer kaygan olduğu için araba kayıyor ve takla atıyor içeride bir kişi vardı. Durumu şuanda iyi ambulans aldı götürdü. Emniyet kemeri takılı olmasa daha kötü şeyler olabilirdi emniyet kemeri kurtardı diyebilliriz" dedi. - İSTANBUL

Kamyonet çayırlık alana devrildi: Sürücüyü emniyet kemeri kurtardı

Kamyonet çayırlık alana devrildi: Sürücüyü emniyet kemeri kurtardı

Kamyonet çayırlık alana devrildi: Sürücüyü emniyet kemeri kurtardı

Kamyonet çayırlık alana devrildi: Sürücüyü emniyet kemeri kurtardı

Kamyonet çayırlık alana devrildi: Sürücüyü emniyet kemeri kurtardı

Lüks araçla takla attı, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Lüks araçla takla attı, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

 Kazada yola savrulan onlarca tavuk telef oldu

Kazada yola savrulan onlarca tavuk telef oldu

 Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title