Kamyonet 150 metreden çay bahçesine yuvarlandı, şoförün burnu bile kanamadı

Kamyonet 150 metreden çay bahçesine yuvarlandı, şoförün burnu bile kanamadı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde freni boşalan araç 150 metreden çay bahçesine yuvarlandı, araç içerisindeki çift kazayı burunları kanamadan atlattı.

Kamyonet 150 metreden çay bahçesine yuvarlandı, şoförün burnu bile kanamadı

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde freni boşalan araç 150 metreden çay bahçesine yuvarlandı, araç içerisindeki çift kazayı burunları kanamadan atlattı.

Olay ilçeye bağlı Behice köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aydın Kesici kontrolündeki 53 HG 389 araç frenleri boşalınca 150 metre yükseklikten çaylığa yuvarlanarak takla attı. Kullanılamayacak hale gelen aracın içerisinde bulunan Aydın Kesici ve eşi Sevgi Kesici araçtan kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemil Kus